В Японии оценили экономический ущерб от самоубийств

Ежегодный экономический ущерб от самоубийств в Японии составляет более четырех миллиардов долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на телекомпанию NHK.

Сумма потерь рассчитана из того, какой экономический вклад могли бы сделать 23 тысячи японцев, в возрасте от 15 до 69 лет, простившихся с жизнью в 2015 году, если бы они проработали 70 лет.

В 2005 году в Японии был создан штаб по предупреждению самоубийств. По сравнению с показателями до 2005 года сумма экономического ущерба снизилась на 900 миллионов долларов.

По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, с 1998 года ежегодно в стране фиксировались более 30 тысяч случаев самоубийств. Пиковым стал 2003 год, когда счеты с жизнью свели 34 тысячи человек. В 2012 году этот показатель вновь упал ниже отметки в 30 тысяч человек и с тех пор продолжает снижаться. В 2016 году он опустился до 22 тысяч человек.

Чаще всего, по статистике, себя убивают мужчины, которые испытывают проблемы со здоровьем, работой или переживают семейные трудности.