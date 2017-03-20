Престарелым японцам посулили похороны со скидкой за отказ от водительских прав

Престарелые автолюбители из японской префектуры Айти смогут обменять водительские права на похоронные услуги со скидкой. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает BBC News.

Чтобы получить скидку, необходимо показать сертификат, который выдают в полиции после отказа от водительских прав. Воспользоваться ей сможет не только бывший водитель, но и члены его семьи, в том числе проживающие в других префектурах.

Аналогичные программы уже действуют в нескольких регионах Японии. Там отказ от водительских прав стимулируют скидками на поездки в такси и на посещение общественных бань. Власти надеются, что подобные меры приведут к уменьшению количества аварий, в которые попадают пожилые водители.

В ноябре сообщалось, что полиция префектуры Айти призвала пожилых автолюбителей обменять свои водительские права на скидку в ресторане. В уцененное меню входят рамэн (блюдо из лапши), рис, салаты и некоторые другие позиции.