Японец попытался сделать харакири перед любимой поп-звездой

Японец попытался совершить харакири перед поп-звездой, поклонником которой он был. Об этом сообщает издание SoraNews24.

48-летний японец специально приехал в Тайбэй, чтобы посмотреть на последний концерт тайваньской поп-звезды Доры. Ранее она объявила о завершении карьеры, прекращении обновления своих страниц в интернете и отказе от живых выступлений перед поклонниками.

После концерта он поговорил с ней, а затем попытался совершить самоубийство. Присутствующие помешали ему довести задуманное до конца, а Дора вызвала полицию. Во время допроса он на ломаном английском признался, что известие об уходе Доры со сцены вызвало у него депрессию и суицидальные мысли.

После инцидента мужчину доставили в больницу. Раны, которые он сумел себе нанести, оказались неглубокими и не представляли опасности для его жизни.

Харакири — ритуальное самоубийство, которое было принято среди самураев в средневековой Японии. Иногда его совершали добровольно в знак верности своему повелителю или в тех случаях, когда была затронута честь воина.

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