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Регионы с минимальным числом случаев коронавируса объяснили свой результат

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Фото: Магомед Чабаев / «Коммерсантъ»

Российские регионы с наименьшим числом случаев заражения коронавируса — Ненецкий автономный округ, Чукотка и Чечня — объяснили, как им удается сохранять такой результат. О ситуации в этих краях пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что власти Чечни, где ежедневно фиксируют не более 10 новых случаев заражения, еще весной распорядились почти полностью закрыть республику от внешнего мира, а жителям региона рекомендуется не покидать свои дома без необходимости. Кроме того, в республике действует масочный режим, за соблюдением которого следят силовики. С начала пандемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в Чечне выявили 2596 случаев коронавируса, скончались 45 человек, полностью вылечились 2088 пациентов.

Меньше всего заражений коронавирусом зафиксировали на Чукотке — с начала пандемии заболели 233 человека, умерли два пациента. По словам помощника губернатора региона Леонида Сахарова, все зарегистрированные случаи являются ввозными. Он отметил, что протестировано около 80 процентов населения, 44 человека уже получили вакцину от коронавируса. Сахаров отметил, что население свыклось с мыслью о существовании коронавируса и соблюдает все рекомендации без панических настроений.

В Ненецком АО с начала года выявили 429 случаев заражения, умерли четыре пациента. Исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения региона Вячеслав Сойко отметил, что, несмотря на критику рекомендаций Роспотребнадзора в социальных сетях, за пределами интернета ситуация выглядит иначе. Он заявил, что вместе с коллегами регулярно выступает, чтобы развенчать мифы о болезни и объяснить необходимость профилактических мер. «В результате мы ненасильственными методами добились того, что люди во всех общественных местах носят маски, и это не вызывает никакого протеста», — добавил Сойко.

За последние сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве (4312), Санкт-Петербурге (721) и Московской области (496). Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 547 774 россиянина. По мнению директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, стабилизация ситуации с коронавирусом ожидается примерно в ноябре.

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