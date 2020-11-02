В России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 18 257 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции в понедельник, 2 ноября.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Московской области (556). Наименьшее число выявлено в Чеченской Республике (13) и Ненецком автономном округе (4).

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 655 038 человек. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.

В мире число зараженных коронавирусом превысило 46 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных в США — более 9,2 миллиона. Следом в рейтинге с самым большим числом случаев заражения COVID-19 идет Индия (8,2 миллиона случаев) и Бразилия (5,5 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку.