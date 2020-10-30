Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется в течение месяца

Вакцинация от COVID-19 отечественным препаратом «Спутник V» начнется в Москве в течение месяца для всех желающих, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что власти «не теряют времени», и пока идет производство доз, в городе создается крупная сеть прививочных кабинетов. «Как только вакцина поступит, я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сказала Ракова.

Чиновница указала, что массово привить всех желающих пока не получится, для этого недостаточно производственных мощностей. Сейчас идет вакцинирование учителей, врачей и граждан из групп риска. На данный момент среди них привиты 2,5 тысячи горожан плюс половина из 40 тысяч участников пострегистрационных клинических исследований вакцины. За всеми привитыми ведется наблюдение.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин говорил, что массовая вакцинация москвичей начнется в ноябре-декабре. Он отмечал, что после прививки человек не будет носителем вируса и никого не заразит, потому что в препарате нет живого вируса.