Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в ноябре-декабре. Такие сроки назвал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По словам Собянина, производители вакцины приближаются к стадии массового выпуска. «Поэтому надеюсь, что в ноябре - декабре мы получим большие объемы вакцины для того, чтобы уже давать возможность свободно записываться для вакцинирования», — сказал он.

Собянин добавил, что в столице прививки сделали уже более 20 тысяч человек. Он подчеркнул, что после вакцинации человек не будет носителем и не заразит других, потому что в препарате нет живого вируса.

Ранее мэр Москвы заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась — темпы роста распространения инфекции снизились в 10 раз, а за последние два дня впервые за долгое время госпитализировали меньше людей с COVID-19, чем выписали.

За последние сутки в столице выявили 4 906 новых заражений коронавирусом, 3 780 выздоровлений и 66 летальных исходов. Всего с начала пандемии в Москве заразились 413 928 человек, выздоровел 303 831 человек, умерли 6 644 человека.