Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал жесткие меры против коронавируса по европейскому сценарию, в том числе введение комендантского часа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 1», передает «Интерфакс».

По словам Собянина, даже в активных городах ночью находится меньше людей, которые могут заразить друг друга коронавирусом, и введение комендантского часа — это популизм.

«Мне забавно вообще видеть, когда вводят комендантский час с 23:00 до 6:00. Я не очень понимаю, что там ночью происходит в этих городах, что надо обязательно вводить комендантский час?» — заявил Собянин. «Это больше популистские меры», — заключил он.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась, а темпы роста основных показателей распространения инфекции снизились в 10 раз. По его словам, за последние два дня в столице впервые за долгое время госпитализировали меньше людей с COVID-19, чем выписали.

За последние сутки в столице выявили 4 906 новых заражений коронавирусом, выздоровели 3 780 человек, умерли 66 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 413 928 заражений, 303 831 выздоровление и 6 644 летальных исхода.