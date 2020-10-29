Путин признал проблему с производством вакцины от коронавируса

Основная проблема для массового производства вакцины от коронавируса заключается в нехватке соответствующего оборудования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет». Его слова приводит РБК.

Глава государства признал, что есть проблемы с наличием объема «железа», и необходимо его дополнительно приобрести или создать.

Путин также заметил, что в первую очередь вакцину получит российское население, а впоследствии страна уже сможет выйти на международный рынок. Президент допустил, что одним из способов этого будет продажа интеллектуальной собственности на вакцину и производство ее на зарубежных мощностях.

Ранее Путин выразил надежду на то, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется до конца года. При этом вводить общенациональный локдаун из-за пандемии до этого времени Россия не планирует.