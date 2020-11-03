В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться COVID-19 в лифте

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил в беседе с РИА Новости шансы заразиться коронавирусом в лифте.

Как считает специалист, риск заражения COVID-19 в такой ситуации есть, поскольку помещение маленькое и не проветривается. «Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе», — пояснил он.

В апреле директор Федерального центра мозга и нейротехнологий Минздрава России Всеволод Белоусов заявил, что коронавирус способен сохранять жизнеспособность на поверхности дверных ручек и кнопок лифта, но как долго, зависит от влажности воздуха и предметов. Он назвал влагу главным другом вируса. Когда содержащая его микроскопическая капля высыхает, тогда он погибает.

28 октября вступили в силу новые меры Роспотребнадзора для заведений общепита и организаций, проводящих развлекательные мероприятия. Постановление в том числе вводит в России всеобщий масочный режим из-за распространения коронавируса — ношение средств защиты станет обязательным в общественном транспорте, такси, лифтах, местах массового пребывания людей.

2 ноября в России выявили 18 257 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых заражений зарегистрировано в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Московской области (556). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 655 038 человек. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.