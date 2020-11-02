Собянин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ограничительные меры в Москве дали результаты, и ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась, объявил мэр столицы Сергей Собянин. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 2 ноября.

«На сегодня около 50 процентов коек в Москве находится в резерве, у медсистемы есть запас прочности», — отметил Собянин.

Мэр выразил надежду на то, что в столице начнется спад заболеваемости.

Накануне градоначальник уже говорил об эффективности ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса. Также он сообщил, что открытые резервные «ковидные» госпитали будут работать в полном объеме даже при снижении количества госпитализированных.

В российской столице за последние сутки выявили 4796 новых случаев COVID-19. Всего за последние 24 часа по стране зафиксировали 18 257 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.