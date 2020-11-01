Собянин оценил эффективность мер против коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил эффективность ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, меры оказались эффективными, поэтому он надеется, что «ситуация не будет ухудшаться». При этом градоначальник добавил, что на ситуацию также влияет ряд других факторов, в частности, сезонный подъем ОРВИ и гриппа.

Кроме того, отмечается, что резервные госпитали для больных коронавирусом, которые открыли в столице в период пандемии, будут работать в полном объеме до ее окончания. Собянин заявил, что в случае снижения загрузки в специализированных госпиталях, в них будут отправлять пациентов стационарных медицинских учреждений, болеющих COVID-19.

Ранее в Москве ужесточили контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте. Гражданам без средств индивидуальной защиты не позволят совершить поездку, несмотря на уже оплаченный проезд.

Вдобавок власти Москвы изменили правила работы и посещения ночных клубов. Так, на входе в заведения человек должен отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. Штраф за нарушение упомянутого правила составит от 300 до 500 тысяч рублей. Если у одного из посетителей выявят коронавирус, контактировавшие с зараженные будут оповещены об этом, и им придется сдать тест на COVID-19.

По данным на 31 ноября, за последние сутки в столице выявили 4952 новых случаев заражений коронавирусом, выздоровели 3634 человек, умерли 55 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 424 148 заражений, 311 450 выздоровление и 6768 летальных исхода.