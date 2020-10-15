Собянин оценил результаты мер против коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил результаты ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в городе. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, на удаленную работу перешли около одного миллиона москвичей. Кроме того, жители города стали более ответственно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима. Собянин заверил, что произошло радикальное изменение по сравнению с тем, что было месяц назад.

Мэр добавил, что граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями соблюдают самоизоляцию. «Мы видим их минимальное передвижение по городу, в метро, в наземном общественном транспорте. Если сравнивать с прошлым годом, мы четко знаем, сколько это было, где-то на 39 процентов снижение», — подчеркнул градоначальник.

Ранее в Москве ужесточили контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте. Так, гражданам без средств индивидуальной защиты не позволят совершить поездку, даже если они оплатили проезд.

Также власти Москвы изменили правила работы и посещения ночных клубов на фоне распространения коронавируса. На входе в заведения человек должен отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. Штраф за нарушение правил составит от 300 до 500 тысяч рублей. Если у одного из посетителей выявят коронавирус, контактировавшие с зараженные будут оповещены об этом, и им придется сдать тест на COVID-19.