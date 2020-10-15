Собянин объяснил новые меры против коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил введение новых мер против коронавируса в столице, заявив, что владельцы ночных клубов сами предложили систему идентификации посетителей. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, руководители заведений поняли, что они первые в очереди на закрытие в случае введения самоизоляции.

Об изменении в правилах работы ночных клубов ночных клубов на фоне распространения коронавируса стало известно раннее, 15 октября. Теперь при входе в заведение, которое работает с 0 часов очи до 6 часов утра, посетители должны будут отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. Собянин пояснил, что мера направлена не на сдерживание вируса, а на контроль распространения инфекции в случае, если у одного из посетителей будет выявлен коронавирус. Контактировавшие с зараженным будут оповещены об этом, им придется сдать тест на COVID-19.

Также Собянин говорил, что ситуация с коронавирусом вызывает огромную тревогу. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости в стране за неделю составил около 26 процентов. Число тяжелых пациентов с COVID-19 в Москве за неделю увеличилось на четверть.

За сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 — их количество составило 286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления, больше всего заразившихся — в Москве.