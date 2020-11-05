Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве начала обостряться с начала недели. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

Это видно по числу вновь выявляемых случаев заражений и госпитализаций, отметил градоначальник. При этом он добавил, что последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снижалась.

В то же время, по словам Собянина, наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на удаленку дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

По данным на 4 ноября, в России впервые выявили более 19 тысяч новых заражений коронавирусом в 85 российских регионах. В Москве было зафиксировано 5826 случаев.

Общее число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 693 454.