Россияне рекордно запаслись наличными на фоне коронавируса

Жители России запаслись наличными на 12,1 триллиона рублей на фоне коронавируса, заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября увеличилась за год на рекордные 28,3 процента. По словам эксперта, такого не было с 2012 года. «Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента», — отметил Осадчий.

Специалист подчеркнул, что основной вклад в прирост объема наличных был внесен в марте (рост 5,9 процента за месяц) и апреле (6,6 процента). В настоящее время этот процесс замедлился. В сентябре прирост объема наличных составил один процент.

В сентябре сообщалось, что россияне на фоне пандемии коронавируса начали копить деньги и относить их не в банки, а хранить под матрасом. За первое полугодие 2020 года граждане пополнили свои заначки на 2,15 триллиона рублей. По оценке аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с января по июнь россияне снизили траты более чем на 10 процентов. Так, если в первом полугодии 2019 года среднестатистический житель страны ежемесячно тратил 26,9 тысячи рублей на товары и услуги, то в аналогичный период текущего года траты снизились на 1,93 тысячи рублей.