В России впервые выявили более 19 тысяч новых заражений коронавирусом

В России впервые выявили более 19 тысяч заражений коронавирусом за сутки — в 85 регионах зарегистрировали 19 768 новых случаев. Общее число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 693 454, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 4 ноября.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (5826), Санкт-Петербурге (1031), Подмосковье (569). Самый низкий суточный прирост — в Ненецком округе (7) и на Чукотке (3).

За день вылечились 15 567 пациентов, еще 389 умерли. Всего поправился 1 266 931 житель России, скончались — 29 217.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом в стране. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, количество новых случаев инфицирования должно снизиться до летних показателей весной. Он отметил, что стабилизация занимает некоторое время и зависит от ответственного и сознательного подхода к соблюдению мер предосторожности.