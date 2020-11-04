Австрийские ученые описали основные проявления легкой формы коронавируса. Свое исследование специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета опубликовали в журнале Allergy.

Согласно информации экспертов, проявления вируса можно разделить на следующие семь групп: симптомы «гриппа», симптомы «простуды», боль в суставах и мышцах, воспаление глаз и слизистых оболочек, проблемы с дыханием, диарея и тошнота, а также потеря обоняния и вкуса.

Исследователи считают, что подобное разделение необходимо для правильной диагностики первичного заболевания. Они также обнаружили ряд биомаркеров, которые должны помочь при создании вакцины и мониторинге вируса.

Ранее ученые Мичиганского университета объяснили, почему коронавирусная инфекция вызывает образование сгустков крови, приводящих к тяжелым последствиям для пациентов. Оказалось, что COVID-19 может спровоцировать появление аутоиммунных тел, которые циркулируют в крови, атакуют клетки и вызывают образование тромбов в артериях, венах и микроскопических сосудах. Тромбы могут привести к инсультам, а также ограничить кровоток, снижая доступ кислорода к клеткам.