Определен вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США определили, что беременность у женщин вдвое увеличивает риск смерти от коронавируса. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на исследование.

Оказалось, что из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2 процента. При этом среди небеременных женщин этот фактор оказался вдвое меньше. Выводы были основаны на статистике, собранной с 22 января по 3 октября.

Как считают в CDC, это может быть связано с физиологическими изменениями, происходящими во время беременности. Например, учащение пульса и потребление кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что после коронавируса опасно беременеть, поскольку для его лечения используются препараты, которые могут сказаться на эмбриональных клетках и на репродуктивном аппарате. По ее словам, женщинам стоит подождать три месяца после полного выздоровления. Специалист также рекомендовала использовать гормональную контрацепцию в небольших дозах в период восстановления. Тем, кто переносит COVID-19 в легкой форме, можно начать их принимать с момента начала улучшения самочувствия.