Названа вероятность осложнений у плода при заражении матери коронавирусом

Вероятность осложнений у плода при заражении матери коронавирусом практически исключена, особенно если речь идет о поздних сроках беременности. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. Его слова передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в таком случае речь идет о взаимодействии организма с инфекцией.

Ранее Аполихин говорил, что COVID-19 может спровоцировать выкидыш у женщины. Кроме того, по его словам, вирус влияет и на мужскую фертильность. Так, отдельные спермии могут склеиться между собой или с другими компонентами семени, из-за чего не могут передвигаться и оплодотворить яйцеклетку, и это также может отразиться на будущих детях.