Беременная россиянка потеряла ребенка из-за аппендицита

Жительница Ишима Тюменской области потеряла ребенка после обращения в местную больницу с жалобами на аппендицит. Об этом она рассказала URA.RU.

По ее словам, она сама приехала в приемное отделение, где рассказала, что у нее болит бок. «Меня отправили в роддом. Там меня посмотрели, сказали, что нужна госпитализация», — заявила россиянка. Она добавила, что ей поставили капельницы, и к утру боль прошла, больше ее ничего не беспокоила.

«Но меня повели на УЗИ и потом вот начали говорить, что ребенок жить не будет», — пояснила девушка. Она уточнила, что ей не делали никаких операций, а просто положили под наблюдение. Врачи сказали ей, что ребенок изуродован, и, в лучшем случае, родится инвалидом. Хотя на протяжении беременности плод не раз осматривали врачи и никаких патологий не выявили.

Девушка рассказала, что врачи местного роддома без согласования с ней дали медицинские препараты, которые вызвали преждевременные роды. Тело мертворожденного ребенка ей выдали только после настойчивых требований.

В июне беременную жительницу Воркуты пять дней отказывались брать в роддом из-за ложноположительного теста на коронавирус. Женщина рассказала, что на последней секунде тест показал «слабую вторую полоску». После этого россиянку отправили в инфекционную больницу, чтобы сдать полноценный анализ, однако врачи предложили сделать тест Лелековой дома. Утром из-за боли в спине она вызвала скорую, однако везде отказывались принимать беременную.