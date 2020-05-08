Шестилетний мальчик спас жизнь беременной матери

Мальчик из английского города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, спас беременную мать, когда она потеряла сознание из-за развившегося у нее сепсиса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя руководительница клининговой компании Ники Льюис (Nicky Lewis) была на 26-й неделе беременности (в норме беременность длится 40 недель). В один вечер женщина почувствовала себя плохо и решила раньше отправиться спать, сославшись на усталость. Ее муж в шесть часов вечера уехал на работу.

Через какое-то время ее шестилетний сын Макс пришел посмотреть, как она себя чувствует. Мальчик не смог разбудить мать, и решил позвонить своей тете Соне при помощи iPad. Он сказал тете, что напуган, так как его мама странно дышит.

Соня сразу вызвала скорую помощь и быстро приехала к дому Льюисов. Чтобы помочь врачам войти в дом, Макс встал на табуретку, достал с полки ключи от входной двери и передал их через почтовый ящик.

Парамедики привели Ники в сознание и отвезли ее в больницу, где у женщины диагностировали сепсис. Она провела в больнице неделю. Когда Ники восстановилась, врачи сообщили ей, что если бы не быстрая реакция ее сына, она бы умерла, как и ее нерожденный ребенок.

Спустя несколько месяцев Ники родила дочь.

Местная газета номинировала Макса на премию «Наши герои» в молодежной номинации.

Ранее сообщалось, что в английском городе Пул, графство Дорсет, двухлетняя дочь спасла мать от смерти благодаря сообразительности и быстрой реакции. Девочка сделала видеозвонок бабушке при помощи смартфона матери, у которой случился приступ.

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