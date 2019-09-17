Молниеносная реакция ребенка спасла жизнь умирающей матери

В английском городе Флинтшир, Уэльс, восьмилетний мальчик спас мать, у которой случился анафилактический шок. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

34-летняя Дженнифер Лэмб, мать двоих детей, находилась дома с сыном Уильямом. Женщина съела шоколад, который вызвал тяжелую аллергическую реакцию, и начала задыхаться. Она принялась разбрасывать вещи и издавать звуки, чтобы привлечь внимание ребенка.

Уильям подбежал к матери и вызвал ей скорую помощь. Лэмб вспоминает звонок ее сына: «Я плохо слышала весь разговор, но помню, как он сказал диспетчеру: "Мамочке плохо, она задыхается"». Мальчик быстро выполнил рекомендации врача: он уложил мать на пол и запрокинул ее голову назад, чтобы открыть ей дыхательные пути. Затем он открыл для медработников входную дверь и стал ждать их прибытия.

«Доктора приехали в течение десяти минут, — отметила Лэмб. — Но Уильям, вне всякого сомнения, спас мне жизнь». Валлийку отвезли в больницу и взяли анализы, которые выявят причину аллергии.

Лэмб поблагодарила сына и назвала его героем. «Ему немного неловко от похвалы. Он считает, что на его месте так поступил бы каждый. Но для меня он настоящая суперзвезда. Ему ведь всего восемь лет», — подчеркнула мать. «Сначала я слегка испугался, но потом взял себя в руки и успокоился», — объяснил Уильям.

В июле сообщалось, что в английском городе Ливерпуль годовалый мальчик отказался пить молоко из правой груди матери и тем самым спас ей жизнь. Женщина обратилась к врачу, который обнаружил у нее раковую опухоль в молочном протоке груди.

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