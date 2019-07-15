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Отец спас дочь от гибели ценой собственной жизни

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В американском штате Флорида мужчина попал в отбойное течение и погиб, спасая дочь. Об этом сообщает издание The News-Press.

46-летний Томас Закревски (Thomas Zakrewski) с семьей отдыхал на одном из островов у берегов Флориды. Несколько человек, в том числе дети, играли в прибое, когда начался отлив. Мужчина и его восьмилетняя дочь не успели выбраться из воды.

Мать девочки рассказала полиции, что уводила родственников и не сразу заметила отсутствие мужа и дочери. Обернувшись, женщина увидела, что они борются с течением, и бросилась на помощь. Закревски успел передать ей ребенка и через мгновение скрылся под водой.

Через три часа водолазы нашли тело мужчины в 800 метрах от места, где его видели в последний раз.

Отбойное течение возникает во время отлива, когда отступающую воду останавливает песчаная коса или другое препятствие. В результате она со скоростью в несколько метров в секунду устремляется в море по узкому проливу. В этом году во Флориде из-за отбойных течений погибли 12 человек.

В июне сообщалось, что в американском штате Миннесота мужчина спас тонущего в реке трехлетнего сына и погиб. Из-за сильного течения отцу пришлось приложить усилия, чтобы не дать ребенку утонуть. Очевидцы вытащили мальчика, однако его отца спасти не удалось.

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