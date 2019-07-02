Незнакомец ценой своей жизни спас тонущую девочку

В парке английского города Бернтвуд, графство Стаффордшир, 21-летний мужчина пытался спасти тонущую в водохранилище девочку и погиб. Об этом сообщает региональная газета The Sentinel.

По словам полицейского Фейи Миллс (Fay Mills), 30 июня британец бросился на помощь девятилетней девочке, которая заплыла на глубину и начала тонуть. Очевидцы вызвали бригаду спасателей.

Парамедики сделали все возможное, чтобы реанимировать мужчину, однако пациент умер на месте. Девочка благополучно выбралась из воды, ее жизни ничто не угрожает.

На данный момент полиция устанавливает личность погибшего. Власти намерены предоставить его семье необходимую помощь специалистов.

В июне сообщалось, что в американском штате Миннесота мужчина спас тонущего в реке трехлетнего сына и погиб. Из-за сильного течения отцу пришлось приложить усилия, чтобы не дать ребенку утонуть. Очевидцы вытащили мальчика, однако его отца спасти не удалось.

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