Отец ценой своей жизни спас пятилетнюю дочь от собаки

В американском штате Айова мужчина спас пятилетнюю дочь от собаки ценой своей жизни и прослыл героем. Об этом пишет Fox News.

Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о нападении агрессивной собаки на людей. Прибывшие на место полицейские увидели, как животное безжалостно кусает 33-летнего Роберта Джозефа Куика (Robert Joseph Quick) во дворе дома. Пес не отпускал свою жертву, и его пришлось застрелить.

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«Мистер Куик защищал дочь и своими действиями, бесспорно, спас ей жизнь», — отметил полицейский. Девочке оказали неотложную медицинскую помощь.

Джозефа Куика с многочисленными ранениям доставили в больницу, где была зафиксирована смерть. Согласно данным на краудфандинговой платформе GoFundMe, мужчина умер от сердечного приступа.

Собака принадлежала одному из членов семьи — владельцу дома, где произошло нападение.

В конце мая сообщалось, что на территории природного заповедника в Сан-Диего, штат Калифорния, отец защитил ребенка от агрессивной пумы. По словам очевидцев, он бросил в хищника камень и спас мальчика. Юного пациента доставили в больницу с травмами головы.

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