В Польше шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка. Об этом сообщает местный информационный портал TVN24.

Инцидент произошел в городе Чеховице-Дзедзице в Силезском воеводстве на юге страны в понедельник, 25 марта. Школьник по имени Мачик (Maciek) играл во дворе с другом в салочки, когда заметил, что на подоконнике появился трехлетний Кордиан (Kordian).

«Он подпрыгнул, и я схватил его», — рассказал Мачик. Ребенок пролетел около трех метров, потому мальчик смог поймать его и не пораниться. Кордиан заявил ребятам, что хочет «пойти на поле» и побежал прочь, но Мачик с другом его поймали и отвели к матери школьника. Та постучалась в квартиру родителей Кордиана, но ей никто не ответил. Женщина вызвала полицию.

Полицейские взломали дверь и обнаружили в квартире пьяных и спящих мать и дедушку ребенка. Женщину арестовали, ей грозит до пяти лет тюрьмы за оставление ребенка в опасности.

Заботу о Кордиане взяла на себя его тетя.

Представительница полиции Эльвира Юрас (Elwira Jurasz) в среду, 27 марта, заявила, что Мачика представят к награде за спасение ребенка.

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