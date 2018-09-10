Двое прохожих спасли вывалившегося из окна ребенка

dailymail.co.uk

В Китае прохожие спасли вылезшую из окна девочку, вскарабкавшись на четвертый этаж по фасаду здания. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Чаншу провинции Цзянсу на востоке страны. Девочка в возрасте около двух-трех лет была дома одна: мать уложила ее спать и отправилась по делам. Ребенок проснулся, открыл окно и вылез из него на небольшой балкон для кондиционера. Девочка едва держалась за перила на внешней стороне балкона на высоте около девяти метров.

Прохожие немедленно обратили внимание на девочку: сразу двое китайцев вызвалось спасти ее. Они вскарабкались на здание по трубе, а затем по карнизам и кондиционерам сумели добраться до ребенка менее чем за две минуты.

Видео поделился аккаунт городской полиции и призвал героев объявиться. Одним из них оказался 33-летний Чжу Цзулин, водитель службы доставки, прежде работавший на стройке, а вторым — 44-летний фанат фитнеса У Цинсян.

Отец девочки выразил им благодарность, а власти города планируют наградить их за отвагу.

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