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Прохожие переломали руки ради спасения выпавшего из окна ребенка

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В Китае прохожие голыми руками поймали выпавшую из окна четвертого этажа девочку и спасли ее. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян. Двухлетняя девочка, оставленная дома одна, проснулась и отправилась искать родителей. Позже мать ребенка объяснила, что девочку оставили на попечение бабушки, но та ушла, как только внучка заснула.

Ребенок выпал из окна четвертого этажа и пролетел около 18 метров, его успели поймать двое рабочих фабрики, расположенной неподалеку. Они не сумели удержать девочку после падения, но значительно смягчили силу удара, приняв его на себя. Девочка отделалась несколькими царапинами, в то время как ее спасители, 49-летний Дин Цзицай и 57-летний Юань Жуньшэн, получили переломы рук.

Мужчин наградили за отвагу и вручили им премию в размере 670 юаней. Мать девочки также подарила им по две тысячи юаней каждому. Она навестила Юаня в больнице и оплатила его лечение. Мать призналась, что всегда будет благодарна мужчинам и записала их адреса, чтобы дочь уже во взрослом возрасте смогла с ними познакомиться и поблагодарить за спасение.

«Помню, что подумал, что если не вмешаюсь, то буду жалеть всю свою жизнь», — признался журналистам Юань, рассказывая об инциденте.

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