Отец спас ребенка от смерти в пасти агрессивной пумы

На территории природного заповедника в Сан-Диего, штат Калифорния, агрессивная пума напала на ребенка. Об этом сообщает новостной портал 10News.

Инцидент произошел в понедельник, 27 мая. По словам очевидцев, отец бросил в хищника камень и спас мальчика. Его доставили в больницу с травмами головы. В дороге ребенок находился в сознании, его текущее состояние не уточняется.

Местная жительница Кэтрин Уидок (Katherine Weadock) отметила, что последнее время в окрестностях появилось много оленей. «Не удивительно, что сюда пришла пума, для них это главное лакомство», — заключила американка.

В апреле сообщалось, что жительница Канады защитила семилетнего сына от нападения пумы. Челси Бромли отправила ребенка поиграть во дворе. Позже она услышала детские крики, выбежала из дома и обнаружила молодую пуму, повалившую мальчика на землю. Женщина прогнала хищника и отправила сына в больницу.

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