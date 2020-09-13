Бывший муж Заворотнюк рассказал о потерянном ребенке актрисы

Бывший муж Анастасии Заворотнюк — бизнесмен Олаф Шварцкопф — рассказал о потерянном ребенке актрисы в эфире программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

Как рассказал Шварцкопф, перед заключением брака они с Заворотнюк ждали ребенка. Чтобы сообщить эту новость ее родным, влюбленные поехали к ним в Астрахань. Однако по пути Заворотнюк сообщила, что у нее случился выкидыш.

«Я видел, что для нее это было тяжело», — поделился Шварцкопф. Но через какое-то время бизнесмен начал сомневаться, что трагедия была случайной. По его словам, ему сказали, что актриса сделала аборт.

После свадьбы новобрачные переехали в Таллин. Однако Заворотнюк не смогла найти себе работу и через какое-то время уехала в Москву, где начала работать в театре Олега Табакова. Шварцкопф остался в Эстонии. В российской столице у актрисы начались отношения с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, за которого она позже вышла замуж.

Брак Заворотнюк и Шварцкопфа продлился около года. Они расстались в 1994 году. После этого актриса вышла замуж за Стрюкова, у них родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл. На данный момент актриса в браке с фигуристом Петром Чернышовым, они воспитывают дочь Милу.