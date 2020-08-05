Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк

Болезнь внесла непоправимые изменения во внешность актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщила бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова. Ее слова передает «Комсомольская правда».

По словам собеседницы издания, артистка не хочет показывать себя публике.

«Она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы», — заявил один из сотрудников медицинского учреждения, в котором наблюдается Заворотнюк.

В мае певица Наташа Королева, живущая по соседству с Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Московской области, заявила, что артистка идет на поправку. В апреле сообщалось, что Заворотнюк впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram.