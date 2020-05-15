Переданную Путину информацию о лечении Заворотнюк объяснили

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Петр Чумаков объяснил слова своего руководителя, директора института Александра Макарова, который рассказал президенту России Владимиру Путину о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Чумаков объяснил, что муж Заворотнюк отказался от технологии лечения глиобластомы при помощи вирусов из-за ремиссии у актрисы. «Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», — рассказал Чумаков.

14 мая на совещании по развитию генетических технологий Путину рассказали о технологии лечения опухолей. Макаров заявил, что родственники Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли, однако врачи не стали использовать вирусы для разрушения опухоли, поскольку ситуация с артисткой «не настолько тревожная».

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