В Минздраве назвали возможные последствия COVID-19 для беременных

Коронавирус может спровоцировать у беременных выкидыш. Такие возможные последствия COVID-19 назвал главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин, передает радиостанция «Говорит Москва».

Он объяснил, что при делеции (утраты участка хромосомы — прим. «Ленты.ру»») хроматина сперматозоидов плод развивается до определенного момента, после чего случается выкидыш. Специалист указал, что за «главной суетой» эту проблему не заметили.

Данные изменения связаны с влиянием коронавируса на мужскую фертильность, о чем репродуктолог рассказал радиостанции во вторник, 13 октября. Так, отдельные спермии могут склеиться между собой или с другими компонентами семени, из-за чего не могут передвигаться и оплодотворить яйцеклетку, и это также может отразиться на будущих детях.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России складывается крайне напряженная ситуация с коронавирусом. Министр указал, что не все население следует рекомендациям, введенным для борьбы с распространением инфекции, и подчеркнул, что их соблюдение позволит минимизировать риски для страны и экономики.