Россиянок предупредили об опасности беременности после коронавируса

После коронавируса опасно беременеть, поскольку для его лечения используются препараты, которые могут сказаться на эмбриональных клетках и на репродуктивном аппарате. Об этом россиянок предупредила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с News.ru.

По ее словам, женщинам стоит подождать три месяца после полного выздоровления. «Также я бы рекомендовала использовать гормональную контрацепцию в период восстановления. Это поможет сохранить яйцеклетки в неприкосновенности», — рассказала Ерофеева.

Вместе с тем она отметила, что дозировка гормональных лекарств должна быть небольшой. Тем, кто переносит COVID-19 в легкой форме, можно начать их принимать с момента начала улучшения самочувствия.

Ранее главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин также посоветовал россиянкам не беременеть сразу после перенесенной коронавирусной инфекции. Он призвал женщин репродуктивного возраста «принимать меры с точки зрения реабилитации, рекреации после проведенного лечения». Так, по его словам, после выздоровления нужно «воздержаться от зачатия, чтобы восстановиться, и потом уже сделать тест и планировать беременность».