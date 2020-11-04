В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, количество новых случаев заболеваний должно снизиться до летних показателей весной. Он отметил, что стабилизация занимает некоторое время и зависит от ответственного и сознательного подхода к соблюдению мер предосторожности.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пик коронавируса ожидается в России не раньше, чем через месяц. По подсчетам, максимальное число заразившихся в этот период может составить 22 тысячи в сутки.

До этого спад эпидемии COVID-19 в России спрогнозировал руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков. По его мнению, этого стоит ожидать примерно в феврале.