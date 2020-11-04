Онищенко перечислил места с вероятностью «незаметного» заражения коронавирусом

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко перечислил места, в которых есть вероятность «незаметного» заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, таким местом, в первую очередь, является метро в час пик. «При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску», — отметил он.

Помимо этого, опасность заразиться коронавирусом высока в лифтах, а также в коммунальных квартирах. «В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь», — подчеркнул Онищенко. Кроме того, в зону риска входят эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил шансы заразиться коронавирусом в лифте. Как считает специалист, риск заражения COVID-19 в такой ситуации есть, поскольку помещение маленькое и не проветривается.