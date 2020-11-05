Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор в беседе с радио Sputnik.

По его словам, основной защитой от COVID-19 является естественный иммунитет человека. «Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — сказал специалист.

Альтштейн призвал людей, которые перенесли коронавирус, также соблюдать все меры предосторожности. «Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая», — отметил он.

Ранее ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке определили период сохранения антител к коронавирусу. Специалисты пришли к выводу, что уровень антител к COVID-19 сохраняется в среднем в течение около пяти месяцев. Такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме.