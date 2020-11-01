Вирусолог попросил россиян не искать у себя все симптомы коронавируса

У коронавирусной инфекции есть пять основных симптомов. Об этом изданию Ura.ru напомнил специалист Центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, необходимо следить только за высокой температурой, кашлем, болью в горле, плохим самочувствием и потерей обоняния и вкуса. «Что касается остальных 20 с лишним симптомов — оставьте это врачам. Если вы заболеете, они найдут эти симптомы», — сказал ученый.

Альтштейн пояснил, что коронавирус, среди прочего, поражает нервные клетки, и из-за этого симптомы болезни могут быть многообразными. Однако, «если нет температуры, кашля и прочих симптомов, то на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать», — отметил он.

30 октября ученые Массачусетской больницы общего профиля США обнаружили, что у некоторых пациентов с COVID-19 наблюдались стойкие кожные симптомы, которые оставались даже после выздоровления вплоть до несколько месяцев. Пациенты жаловались на сыпь, крапивницу, высыпания в виде чешуйчатых папул и бляшек, а также на отеки пальцев ног и рук, напоминающие симптомы обморожения.

Ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус продолжает поражать внутренние органы человека после его выздоровления. Соответствующее исследование провели специалисты департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с учеными Тихоокеанского государственного медицинского университета и японскими коллегами. Они пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может атаковать красный костный мозг.