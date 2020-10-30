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Обнаружен новый неожиданный симптом коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии в ходе совместных исследований обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

У заразившихся COVID-19 людей может появляться раздражение на пальцах ног, при котором пальцы сильно краснеют. Симптомы схожи с обморожением, это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп.

Специалисты отметили, что у некоторых пациентов симптом сохранялся в течение нескольких месяцев. Однако в большинстве случаев симптом проявляется в легкой форме.

Согласно данным издания, в Международном COVID-19 дерматологическом регистре также были зарегистрированы пациенты с коронавирусом, у которых наблюдались подобные случаи. Примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, причем около 16 процентов из них были госпитализированы.

Ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус продолжает поражать внутренние органы человека после его выздоровления. Соответствующее исследование провели специалисты департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с учеными Тихоокеанского государственного медицинского университета и японскими коллегами. Они пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может атаковать красный костный мозг.

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