Японские ученые назвали неожиданные последствия перенесенного коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работу исследователей из Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

Согласно данным специалистов, через несколько месяцев после заражения вирусом четверть пациентов, вылечившихся от заболевания, начинает жаловаться на выпадение волос. Среди тех, кто находился в медицинских учреждениях с диагнозом коронавирусная инфекция, после выписки также наблюдались такие симптомы, как одышка (11 процентов пациентов), слабость (10 процентов), нарушение обоняния (10 процентов). Некоторые заболевшие после выздоровления жаловались на кашель и нарушение вкусовых ощущений.

Исследователи отмечают, что схожие симптомы были зафиксированы у тех, кто болел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге. Тем не менее ученые допускают, что данные последствия заболевания могут быть связаны с психологическими переживаниями пациентов.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса. По их данным, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха. Как выяснили специалисты, часть пациентов, у которых обнаружили коронавирус, до этого жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах.