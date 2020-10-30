Ученые заявили о поражении органов коронавирусом после выздоровления

Ученые пришли к выводу, что коронавирус продолжает поражать внутренние органы человека после его выздоровления. Соответствующее исследование провели специалисты департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с учеными Тихоокеанского государственного медицинского университета и японскими коллегами. Работа опубликована на сайте Archiv EuroMedica.

Ученые исследовали биологические материалы более ста пациентов, умерших от COVID-19. Они сделали вывод, что SARS-CoV-2 может атаковать красный костный мозг.

Руководитель исследования, профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева рассказала «Известиям», что главной целью для вируса становится красный костный мозг, что влияет на клетки иммунитета. Сначала вирус попадает на эпителий и размножается там, после чего выходит в кровь и атакует «мишени», объяснила она. Такими мишенями, по ее словам, могут выступать как внутренний эпителий (ЖКТ, легкие, мочеполовая система), так и красные кровяные тельца — эритроциты.

«Мы предполагаем, что главной целью для вируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, в норме регулирующий миграцию созревающих эритроцитов в кровь. Именно по этой причине с клетками иммунитета происходят странные вещи, а в тканях различных органов мы находим мегакариоциты — очень крупные клетки костного мозга», — объяснила Рева.

Эти клетки костного мозга в норме становятся источниками тромбоцитов, отвечающих за свертываемость крови, однако при коронавирусе мегакариоциты сгущают кровь в сосудах. По словам профессора, погибшие эритроциты могут стать причиной поражения нейронов мозга, сосудов и внутренних органов, которым перестает хватать кислорода. В тяжелых случаях возможен отказ органов, при этом аппараты ИВЛ не смогут помочь, так как кислород нечем транспортировать в ткани.

Фиброз легких — самое очевидное проявление COVID-19. Но формируется он не только из-за рубцевания в зоне повреждения, рассказала Галина Рева. Поскольку причиной фиброза становятся «выброшенные» в кровь мегакариоциты, аналогичные явления могут происходить в тканях всех паренхиматозных (плотных) органов: легких, печени, селезенки, почек, поджелудочной и щитовидной железы.

Исследование выполняется в рамках госзадания и международного Российско-японского гранта.