Ученые сообщили о новом варианте коронавируса

Группа швейцарских и испанских ученых сообщили о новом варианте коронавируса под названием 20A.EU1. Результаты научной работы опубликованы на портале medRxiv.

Отмечается, что новый вариант вируса распространился на европейские страны, и в настоящее время в некоторых из них количество заражений 20A.EU1 превалирует над остальными.

Ученые сообщили, что первые заражения были выявлены в автономных сообществах Арагона и Каталония, затем он распространился на Валенсию. В июле доля инфицированных 20A.EU1 в Испании превысила 40 процентов.

Далее 20A.EU1 был выявлен в Швейцарии, Ирландии и Великобритании, причем доля заразившихся им в сентябре колебалась от 40 до 70 процентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По данным на 29 октября, в мире насчитывается более 44,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них 1,1 миллиона скончались, еще 30,1 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России, Франции.