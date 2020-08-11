Россиянам назвали симптомы нового смертельного вируса из Китая

У инфицированных вирусом SFTS, вспышка которого зафиксирована в Китае, прежде всего проявляются тяжелая лихорадка, высокая температура и головная боль. Симптомы нового смертельного вируса назвал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио «Комсомольская правда».

«Прежде всего тяжелая лихорадка — это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, которые отвечают за свертываемость крови», — заявил специалист.

По словам врача, кровотечение при вирусе может привести к смерти. Летальный исход возможен в том случае, если кровоизлияние произойдет в перикарду (наружная соединительная оболочка сердца — прим. «Ленты.ру»), почку или головной мозг.

О вспышке нового типа вируса SFTS в Китае сообщалось 8 августа. От него уже умерли как минимум семь человек. При этом специалисты считают, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.

Впервые SFTS был обнаружен еще в 2009 году в Китае. Симптомами вируса являются тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Кроме того, существуют диагностикумы для определения данного заболевания, которые позволяют выявить его при помощи ПЦР- и ИФА-тестов.