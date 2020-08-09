Оценена угроза распространения в России нового смертельного вируса

Определенная угроза распространения нового смертельный вирус SFTS в мире есть, но реальной угрозы для России на данный момент нет. Об этом заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с РИА Новости.

«Граница с Китаем у нас еще закрыта, так что реальной угрозы пока нет», — отметил специалист. Он добавил, что в настоящее время необходимо выяснить, какие клещи переносят лихорадку. Специалист предположил, что в России, возможно, таких и нет.

Малеева подчеркнул, что SFTS впервые была обнаружена еще в 2009 году, и за это время больших вспышек заболеваемости не было. Он призвал заранее не паниковать, а изучить и следить за инфекцией.

Ранее 9 августа вирусолог Евгения Тарасова назвала минимальной вероятность того, что обнаруженный в Китае вирус перекочует в Россию. Она также пояснила, что SFTS принадлежит к группе буньявирусов. Он встречается у насекомых, грызунов, членистоногих и млекопитающих, передается через кровь, гной, укусы, попадая на слизистую биологических веществ из организма носителя болезни.

О вспышке нового типа вируса SFTS в Китае сообщалось 8 августа. От него уже умерли как минимум семь человек. При этом специалисты считают, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.

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