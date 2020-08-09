Вирусолог оценил вероятность распространения нового смертельного вируса

Врач-вирусолог Евгения Тарасова оценил вероятность распространения обнаруженного в Китае вируса SFTS в беседе с «Вечерней Москвой».

«В условиях существующих карантинных мер и закрытых границ вероятность того, что зараза перекочует к нам, минимальна», — заявила эксперт. Она подчеркнула, что все очаги заражения находятся в пределах одной страны, а сам вирус существует уже давно.

Тарасова пояснила, что SFTS принадлежит к группе буньявирусов. Они встречаются у насекомых, грызунов, членистоногих и млекопитающих. Передается через кровь, гной, укусы, попадая на слизистую биологических веществ из организма носителя болезни.

Ранее в Китае зафиксировали вспышку нового типа вируса SFTS, который передается через клещей. От него уже умерли как минимум семь человек. При этом специалисты считают, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.

Впервые SFTS был обнаружен еще в 2009 году в Китае. Симптомами вируса являются тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Кроме того, существуют диагностикумы для определения данного заболевания, которые позволяют выявить его при помощи ПЦР- и ИФА-тестов.