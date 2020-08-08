В России оценили угрозу выявленного в Китае нового смертельного вируса

Роспотребнадзор оценил угрозу острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), которая выявлена в Китае и передается через клещей. В настоящее время на территории России случаев инфицирования нет, при этом страна имеет потенциал для противодействия новому смертельному вирусу. Об этом сообщает в субботу, 8 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что SFTS не новое заболевание, поскольку впервые был обнаружен еще в 2009 году в КНР. Специалисты отмечают, что симптомами вируса являются тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Кроме того, существуют диагностикумы для определения данного заболевания, которые позволяют выявить его при помощи ПЦР- и ИФА-тестов.

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали вспышку нового типа вируса SFTS, который передается через клещей. От него уже умерли как минимум 7 человек. При этом специалисты считают, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.