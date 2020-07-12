В США заявили о сдавшихся Западу ученых лаборатории Уханя

Ученые лаборатории Уханя сдались Западу и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая. Об этом рассказал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон, передает The Daily Mirror.

«Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая [в появлении коронавирусной инфекции]. Я думаю, что люди будут шокированы», — заявил Бэннон.

По его мнению, у западных спецслужб есть убедительные доказательства виновности Пекина. Бэннон рассказал, что их в том числе предоставили китайские ученые, «которые дезертируют из страны с середины февраля».

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29 апреля Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Есть предположение, будто ВОЗ знала о существовании лабораторий в китайском Ухане.

Ранее в апреле нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. По его словам, SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ, пытаясь создать вакцину против СПИДа. Позже его версию подтвердил и российский ученый Петр Чумаков, который рассказал, что специалисты уханьской лаборатории делали «совершенно безумные вещи».

До этого американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований. США призвали Китай раскрыть полную информацию о первом заражении вирусом.

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