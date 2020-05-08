ВОЗ засомневалась в уханьском источнике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает проверенной информацией о том, что источник коронавируса — это рынок в китайском городе Ухань. Такие сомнения высказал эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эбарек, передает ТАСС.

«Этот рынок точно играл какую-то роль либо как источник вспышки [пневмонии COVID-19], либо при ее распространении. Но мы не знаем наверняка», — отметил он. Эксперт добавил, что инфекцию могли занести на рынок, и уже оттуда она распространилась дальше.

Материалы по теме Скрытые симптомы Запад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе. Можно ли доверять Пекину в изучении болезни?

29 апреля президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Есть предположение, будто ВОЗ знала о существовании лабораторий в китайском Ухане.

В середине апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований. США призвали Китай раскрыть полную информацию о первом заражении вирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!