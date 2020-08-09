Российский врач сравнил опасность нового смертельного вируса и коронавируса

Новый смертельный вирус SFTS менее опасен, чем сочетание коронавируса и гриппа. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.

По его словам, новый вирус пока мало изучен, известно лишь то, что у него желудочно-кишечное проявление. «Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус. Но пока что слишком мало данных, точно неизвестно, какие у вируса пути заражения», — сказал российский врач, оценивая опасность SFTS.

Ранее 9 августа вирусолог Евгения Тарасова назвала минимальной вероятность того, что обнаруженный в Китае вирус перекочует в Россию. Она также пояснила, что SFTS принадлежит к группе буньявирусов. Он встречается у насекомых, грызунов, членистоногих и млекопитающих, передается через кровь, гной, укусы, попадая на слизистую биологических веществ из организма носителя болезни.

В Роспотребнадзоре рассказали, что SFTS — не новая инфекция, поскольку впервые была обнаружена еще в 2009 году. Ее симптомами являются тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Кроме того, существуют диагностикумы для определения данного заболевания, которые позволяют выявить его при помощи ПЦР- и ИФА-тестов.

О вспышке нового типа вируса SFTS в Китае сообщалось 8 августа. От него уже умерли как минимум семь человек. При этом специалисты считают, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.